ARTI MARZIALI Gheorghita vince ancora: "Ho tenuto un livello alto"

Roberto Gheorghita, Fighter K-1:

"Sì, abbiamo combattuto ad alto livello di nuovo, abbiamo fatto un matchone, anche se a fine match io non ero contentissimo perché avevo preso abbastanza calci sulla gamma davanti. Invece riguardando i video abbiamo fatto vedere un livello differente. Sono contento, il lavoro sia dal punto di vista tattico che tecnico è stato fatto molto bene, grazie anche ai miei allenatori devo citare Luca Cervellini per la parte di Thai Box e Sebastiano Manca per la parte pugilistica. Per la preparazione atletica devo ringraziare me stesso perché me la faccio da solo da cinque anni. È andato tutto alla grande, anche qualche persona è venuta a vedermi da San Marino, la finale è lunga e siamo pronti per sfidare il campione Popa a San Marino il 20 dicembre, dove organizzeremo un evento Mondiale in diretta televisiva, grazie anche alla coordinazione con Maurizio Mazza, il presidente FESAM. Io voglio questa cintura, da inizio contratto che lo dico. Adesso mi riposo un po', poi mi aspetta un lungo camp tre-quattro mesi. Penso che andrò anche all'estero a allenarmi una settimana. Vediamo un po'".

