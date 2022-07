ORANO2022 Giacomo Casadei da record nei 50 rana

La seconda giornata alla piscina di Orano porta una bella notizia. Quella di Giacomo Casadei che impegnato sui 50 rana ottiene un doppio risultato. Il tempo di 29''49 è nuovo record sammarinese. Il precedente, detenuto dallo stesso Casadei, ritoccato di 10 centesimi. Ma il risultato è duplice perché il crono stabilito è valido per entrare ai Campionati Italiani di Categoria. Dei Giochi, che comunque ancora non sono finiti in attesa dei 100 rana, Giacomo Casadei porterà a casa un bel ricordo. Per proseguire poi la preparazione che lo porterà agli Europei di Roma. Giochi aperti, appena aperti invece per Loris Bianchi che ha debuttato al Mediterraneo nei 1500 stile. Gara lunga e faticosa, nuotata in 16'03''32 tempo migliore rispetto a quello segnato ai Mondiali di Budapest, non ancora però utile per abbassare il personale. Ora i Giochi del Mediterraneo di Loris proseguono con i 400 stile.

