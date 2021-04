GOLF Giacomo Gasperoni vince la gara federale di Castel San Pietro Il giovane sammarinese trionfa nella classifica Netto Medal con 83 colpi, 11 sopra al par (72)

Trasferta più che positiva per il gruppo agonisti Under 14 della Federazione Sammarinese Golf, composto da Giacomo Gasperoni, Nicolò Gattei, Giorgio Edward Taddei, Caterina Dall’Olmo e Giada Pelliccioni, che venerdì 2 aprile ha partecipato ad una prova federale del circuito Teodoro Soldati, gara di interesse nazionale del calendario CONI, presso il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme. Al via 86 atleti, 67 ragazzi e 19 ragazze. Tutti gli atleti della delegazione sammarinese hanno dato prova di essere pronti per affrontare questo tipo di competizioni, decisive per il raggiungimento di obiettivi importanti come finali regionali, per l’ottenimento del brevetto giovanile e, non da ultimo, l’inserimento nel ranking nazionale italiano Under 18 a fine anno. In particolare evidenza l’atleta Giacomo Gasperoni che, dopo ben 16 anni, ha ottenuto un risultato storico per San Marino piazzandosi al primo posto nella classifica maschile Netto Medal con 83 colpi, 11 sopra al par (72). Un risultato notevole tenuto conto anche delle limitazioni dovute al contrasto della pandemia da Covid che hanno causato diversi stop agli allenamenti, rendendo la preparazione a questo tipo di competizioni ancora più complicata. Una bella affermazione per il settore giovanile della Federazione golf, rifondato in maniera importante nel 2017, grazie anche alla presenza del campo pratica di Ca’ Montanaro e all’attività di promozione svolta. Nuove prospettive si apriranno a giugno, con l’attesa inaugurazione del primo campo da Pitch&Putt presente in Repubblica.

