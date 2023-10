CICLISMO Giacomo Rosato vince la Lugo-San Marino

Se non era il più atteso Giacomo Rosato, Campione Regionale del Veneto in carica, era sicuramente tra i favoritissimi. Ma la pressione non ha fatto altro che esaltare le sue qualità. E' il corridore della Termopiave ad aggiudicarsi l'edizione 2023 della Lugo San Marino, la Classicissima d'Autunno che chiude il calendario della stagione categoria Allievi.

La corsa che parte dalla Bassa Romagna per concludersi sullo Stradone è giunta all'edizione numero 66 e vanta un albo d'oro di grande prestigio. Chi vince qua, con pochissime eccezioni, diventa corridore. Da Francesco Masciarelli a Danilo Di Luca, da Moreno Moser ad Adriano Malori, da Antonio Tiberi a Lorenzo Fortunato. La corsa di oggi, oltre a incoronare un predestinato, ha regalato spettacolo fin dai primi chilometri.

Con una fuga a 4 a caratterizzare tutta la parte pianeggiante del tracciato. Fin dall'inizio ci sono attacchi che ai quali il gruppo reagisce e come sempre la vicenda si decide dopo l'ingresso in Repubblica dal confine di Gualdicciolo. Se ne vanno in 4 e sembra l'azione buona. Sono Zoppas, Paganelli, Chiodarelli e Cianti, il gruppo si fraziona, ma in contropiede partono a cannone Rosato e Capello. Salgono da Borgo al traguardo, a tutta. Zero possibilità per gli altri. E sul traguardo Giacomo Rosato parte lungo e contiene Roberto Capello, secondo. Terzo Eros Zoppas.

