Giada Pelliccioni rappresenta San Marino al Venice Open U.S. Kids

Con la vittoria nella categoria under 12 alla gara giovanile Saranno Famosi, disputata al Golf Club Cento, Giada Pelliccioni ottiene la wild card per partecipare al torneo internazionale Venice Open 2023 organizzato da U.S. Kids Golf e che avrà luogo dal 17 al 19 agosto. La prossima sarà la nona edizione dell’evento che si svolgerà su tre campi da golf in Veneto tra i più importanti d'Europa, avendo ospitato numerosi eventi del Challenge Tour. In tre intense giornate ragazzi e ragazze, dai 5 ai 18 anni, si sfideranno per un totale di 54 buche con l’obiettivo di migliorare nella classifica internazionale così da potersi qualificare per altri campionati di golf per bambini e ragazzi negli Stati Uniti, inclusi campionati internazionali e mondiali.