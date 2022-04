Gian Battista Silvagni confermato presidente della Juvenes

Si è svolta mercoledì 27 aprile, l’Assemblea Generale Elettiva della Società Sportiva Juvenes per il periodo 2022-2025. Nel corso dei lavori si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari che hanno ottenuto il seguente risultato: Presidente Gian Battista Silvagni, Vice Presidente Sergio Zafferani, Segretario Riccardo Tentoni mentre il nuovo Consiglio Direttivo rappresentativo, per Statuto, dalle discipline praticate risulta essere composto: Calcio Massimo Zavatta, Alessandro Bizzocchi, Piero Bronzetti, Silvano Zonzini; Ciclismo Giorgio Guidi, Antonio Rossi, Sergio Zafferani, Daniela Veronesi prima donna a far parte del Consiglio; Tennistavolo Claudio Stefanelli, Riccardo Tentoni.