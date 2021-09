Gian Luca Gatti è il nuovo presidente della Federazione Sammarinese Sport Invernali. E' stato eletto per acclamazione e subentra ad Eraldo Cellarosi rimasto in carica per 28 anni. "Saremo presenti alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 con un atleta in campo maschile - ha aggiunto Gatti - speriamo di recuperare Anna Torsani, reduce da un lungo infortunio.