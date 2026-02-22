MILANO-CORTINA 2026 Gian Marco Berti: "Lavoriamo per Los Angeles 2028", Alessandra Perilli: "Le Olimpiadi sono un'emozione unica" I due tiratori hanno partecipato in settimana all'evento organizzato dal Cons a Cortina. È stata l'occasione anche per parlare di Olimpiadi estive e non solo

In settimana l'evento organizzato dal Cons a Cortina è stata l'occasione anche per parlare di Olimpiadi estive e non solo con Gian Marco Berti e Alessandra Perilli:

"Appena ho messo piede qui a Cortina, - ha detto Gian Marco Berti - mi è venuta già voglia di Spirito Olimpico, di quell'emozione che ti viene fuori in questo grande evento qui".

Quindi l'idea è già di lavorare per Los Angeles 2028?

"Stiamo già lavorando da dopo Parigi per Los Angeles e speriamo di riuscirci".

Senti, come vai con gli sci?

"Bene".

Perché sparare spari bene, quindi si potrebbe pensare un po' al Biathlon?

"Biathlon e Bob fra quattro anni, prontissimo".

Parlando proprio di prossimi impegni, bisogna conquistare la carta olimpica e quindi c'è da lavorare?

"Sì, iniziano a novembre al Mondiale a Doha, le prime carte olimpiche, poi il prossimo anno Coppa del Mondo, poi Europeo, eccetera, fino all'ultima gara prima delle Olimpiadi. Proviamo subito, cerchiamo, perché sarebbe importante per me e per il movimento sportivo sammarinese"

Sono passati alcuni anni da quella medaglia di Tokyo, però probabilmente è anno dopo anno e dopo gli anni che si capisce ancora di più di quello che hai fatto

"Sì è vero, lì per lì non è che ci fai troppo caso, poi dopo quando guardi un po' il movimento sportivo, le gare e così diciamo, però io ne ho vinto una, è una bella cosa".





Passando il tempo, passando gli anni ti accorgi di più e meglio di cosa vuol dire vincere una medaglia, tu ne hai vinte addirittura due.

"Sì, è stata un'emozione - ha detto Alessandra Perilli - questi giochi comunque li seguivo da casa e quando li vedi vincere o comunque vedi il podio, la rivivi, la rivivi e senti quell'emozione che ti cresce dentro ed è bellissimo, è meraviglioso".

Poi tu da sammarinese che partecipa per San Marino, vedere anche Rafael Mini portare quella bandiera, tu che l'hai portata, tutta una sensazione diversa.

"Sì, anche perché io Rafael lo vedevo mesi prima perché mio figlio ha iniziato a sciare quindi lo vedevo al campetto e ero molto contenta quando è stato scelto lui per i punteggi. L'ho proprio preso da parte e ho detto mi raccomando goditela, vivitela perché è un'emozione unica, le Olimpiadi sono tutte diverse e tutte ti lasciano un qualcosa dentro".

Un'ultima cosa, abbiamo parlato di Olimpiadi, abbiamo parlato di medaglie, mi piace però anche ricordare un'altra cosa, 148 su 150 è il record olimpico ed è condiviso con la Spagna ma è anche soprattutto di San Marino.

"Sì, io mi hai fatto venire la pelle d'oca, perché noi non ce le ricordiamo, ce le fate ricordare voi perché purtroppo diventa un'abitudine, per noi andare a sparare i piattelli però grazie che ce le ricordate perché fare due zero non è da poco. E fa rivivere un qualcosa dentro che veramente ti dà la forza di dire io ci voglio riprovare, poi sarà quel che sarà a Los Angeles però vogliamo riprovarci perché sai, mai dire mai nella vita".

