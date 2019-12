Gian Primo Giardi: “Abbiamo approvato un regolamento che disciplina rimborsi e indennità ai membri dei consigli federali"

Intervista a Gian Primo Giardi

Il Presidente del Cons Gian Primo Giardi ha parlato ai nostri microfoni di un ottimo 2019 per lo sport sammarinese. “Approvato, - ha dichiarato Giardi- un regolamento per corrispettivi emolumenti estemporanei e non in via continuativa, verrà coperta l'esigenza di quelle Federazioni che non hanno un regolamento proprio”. Per quanto riguarda le indagini in corso, - continua il Presidente del Cons- mi auguro che si possano chiudere nel più breve tempo possibile in modo da non avere un effetto negativo nei confronti del calcio, di qualsiasi affiliata del Comitato Olimpico e a maggior ragione del Comitato Olimpico stesso per omissioni in atto d'ufficio che non intendo condividere perché questo non è nel nostro spirito e nel nostro comportamento, che abbiamo avuto da sempre da quando sono Presidente”.