TIRO A VOLO Gian Primo Giardi: "Alessandra Perilli ha aggiunto un ulteriore perla al suo palmares" La tiratrice sammarinese ha vinto la finale di coppa del mondo di Tiro a Volo

Il presidente del CONS Gian Primo Giardi celebra l'ennesimo successo della tiratrice sammarinese: "Sono felicissimo di potere condividere la grande impresa di Alessandra Perilli. Per l'ennesima volta la nostra campionessa ha fatto un autentico capolavoro. Complementi a lei, allo staff, alla Federazione Tiro a Volo e a tutti coloro che l'hanno supportata in questa impresa. Aver colpito 45 piattelli su 50 in una finale di Coppa del Mondo - ha aggiunto il presidente del CONS - da la dimensione dell'impresa che ha fatto. Una prestazione fantastica - ha concluso Gian Primo Gardi - che aggiunge un ulteriore perla, allo strepitoso palmares di Alessandra Perilli.

