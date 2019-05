Gian Primo Giardi:" delegazioni giovani ma competitive"

Il Presidente del Cons Gian Primo Giardi non si nasconde e dichiara che replicare le medaglie di Islanda 2015 sarebbe un successo, considerando il quasi totale ringiovanimento della delegazione che si recherà in Montenegro. Non ci sarà l'americano con passaporto sammarinese Joe Guerra e non ci sarà Eugenio Rossi, l'atleta del salto in alto non compare nella lista presentata dalla Federazione Atletica sammarinese. 57 gli atleti in totale in Montenegro, 6 quelli in partenza per Minsk dove si terrà la seconda edizione dei Giochi Olimpici Europei.