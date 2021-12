CONS Gian Primo Giardi: "Il 2021 è stato fantastico, il prossimo anno tanti appuntamenti" Il presidente del CONS si proietta già nel 2022, lasciando alla spalle un anno ricco di soddisfazioni

Si sta per chiudere un 2021 esaltante per lo sport sammarinese, con le tre storiche medaglie conquistate a Tokyo che hanno rappresentato il punto più alto per San Marino. Nel 2022 le olimpiadi invernali sono il primo grande appuntamento anche per San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: