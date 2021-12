CONS Gian Primo Giardi: "Ottimi risultati sportivi nel 2021, la sostenibilità è una criticità" Il numero 1 dello sport sammarinese traccia un bilancio del 2021, guardando anche alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il 2021 dello sport sammarinese ha toccato eccellenze mai viste nella storia biancoazzurra. Le medaglie di Tokyo sono consegnate all'immortalità sportiva e in qualche modo creato presupposti per vedere San Marino in modo diverso in quelle che saranno le prossime competizioni internazionali con una prospettiva importante per Parigi 2024.

Il presidente del CONS Gian Primo Giardi traccia un bilancio del 2021



I più letti della settimana: