Gian Primo Giardi: "Riprendere gli allenamenti degli atleti agonisti con gradualità e nella massima sicurezza"

Il presidente del Cons Gian Primo Giardi ha sottolineato come lo sport attraversi un momento di enorme sofferenza, dovuta all'emergenza da Coronavirus. “La realtà - ha spiegato il presidente durante l'ultima riunione del Comitato Esecutivo - è che molte norme di sicurezza e di contenimento resteranno in vigore finché non ci sarà la disponibilità di un farmaco e un vaccino. La cautela dettata dagli esperti va seguita - ha aggiunto Giardi - ma si rende necessaria una graduale ripresa. Serve un confronto con le Federazioni per trovare linee d'indirizzo comuni, assicurando ogni massimo supporto per mantenere in piedi il sistema delle società sportive”. Il presidente del Cons ha esternato l'esigenza di ripristinare la preparazione olimpica, gli allenamenti degli atleti agonisti e anche l'accesso quotidiano agli impianti, sebbene con gradualità nella massima attenzione e precauzione. Verrà inviato a tutte le Federazioni un questionario per valutare i fattori di rischio e programmare al meglio la graduale ripresa delle attività. Il Comitato Esecutivo ha espresso una forte preoccupazione relativamente al bilancio del Cons e delle Federazioni anche per la difficile e complessa valutazione delle ripercussioni dovute alla mancanza di entrate proprie che appesantiscono la situazione finanziaria dell'intero movimento, in particolare per le organizzazioni che hanno una gestione diretta degli impianti. Si dovranno mantenere costanti presidi amministrativi, coinvolgendo tutte le Federazioni, per le verifiche di congruità del bilancio di previsione 2020 del CONS, che nella giornata di domani presenterà agli organismi di governo la relazione con la proposta di riduzione dei fondi di spesa. Il Segretario Generale del CONS, Eros Bologna, è stato nominato nella Commissione dei Mediterranean Beach Games di Pesaro 2023.