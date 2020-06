Gian Primo Giardi: "Sognare una medaglia olimpica è legittimo. Giochi dei Piccoli Stati? Non nel 2021"

Gian Primo Giardi

Martedì 23 giugno sarà l'Olympic Day, il giorno in cui lo sport celebra la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, nel 1894. Per San Marino il sogno di una medaglia olimpica è rimandato ma, grazie ad atleti come Alessandra Perilli e Myles Amine, non accantonato. Sul tema sentiamo il presidente del CONS Gian Primo Giardi, che si sofferma anche sui Giochi dei Piccoli Stati.