Giannoni quarto a Karlsruhe

Davide Giannoni si conferma ai vertici del pattinaggio internazionale. Il portacolori sammarinese di Roller Sports si è classificato al 4° posto al Fest Cup di Karlsruhe in Germania, prova valevole per il Campionato Europeo. Un piazzamento che permette a Giannoni di ottenere la qualificazione alla finalissima del Campionato Continentale, in programma in ottobre a Nantes. La gara del Fest Cup è stata vinta da Rich Parker, medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali.