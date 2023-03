PROGETTI Giardi: "La nuova piscina è una priorità. Caldaia di Domagnano? Abbiamo predisposto il ripristino" Il Presidente del CONS Gian Primo Giardi interviene sulle problematiche sollevate sulle strutture sportive del Titano

Dal Meeting del Titano di nuoto è arrivato il messaggio chiaro, non si può più procrastinare, serve la nuova piscina da 25 metri, utilizzabile per il riscaldamento e per attirare nuove manifestazioni sportive. Il progetto del quale ha parlato il Presidente della Federnuoto Marco Giancarlo Rossini non prevede una sola vasca da riscaldamento ma otto corsie da 25 metri proprio per poter completare un impianto definito da tutti eccellente. Su questo argomento è intervenuto il Presidente del Cons Gian Primo Giardi: "Si tratta di un progetto prioritario e fondamentale, sul quale stiamo lavorando". Il Presidente del Comitato Olimpico ha parlato anche sulla questione "caldaia" del campo sportivo di Domagnano: "Abbiamo troppe strutture obsolete, ma sulla questione in essere siamo già intervenuti e presto torneranno utilizzabili".

Nel video la sua intervista

