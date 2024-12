Intervista al Presidente del Cons Gian Primo Giardi

Il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, durante i SportInsieme Awards, ha tenuto un discorso conclusivo dei suoi 12 anni di presidenza. L'opera magna, come lui stesso l'ha definita, resta Tokyo 2020, ma – ha detto Giardi – "lascio lo sport sammarinese in salute". "Cosa farò da marzo in poi? Mi dedicherò al golf", ha concluso il Presidente.