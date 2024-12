CELEBRAZIONI Giardi: "Lascio lo sport sammarinese in salute. Cosa farò? Potrei dedicarmi al golf" Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale sammarinese Gian Primo Giardi si dichiara soddisfatto di quanto fatto alla guida dello sport sammarinese. A marzo ci saranno le nuove elezioni, "da quel momento -dichiara- mi dedicherò al golff"

Il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, durante i SportInsieme Awards, ha tenuto un discorso conclusivo dei suoi 12 anni di presidenza. L'opera magna, come lui stesso l'ha definita, resta Tokyo 2020, ma – ha detto Giardi – "lascio lo sport sammarinese in salute". "Cosa farò da marzo in poi? Mi dedicherò al golf", ha concluso il Presidente.

