CONS Giardi: "Rispettando i protocolli di sicurezza lo sport chiede di potere ripartire"

Il Presidente del CONS Gian Primo Giardi spiega come il prolungato lockdown abbia messo in seria difficoltà molte federazioni: "Seguiremo le procedure indicate dalle autorità politiche e sanitarie, ma è necessario andare verso una graduale ripresa delle attività sportive". Sentiamolo

