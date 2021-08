#TOKYO2020 Gimbo Tamberi e Eugenio Rossi: videochiamata in diretta L'oro nel Salto in Alto di Tokyo Gianmarco Tamberi è stato accolto a Casa Italia da un lunghissimo applauso

Durante l'intervista rilasciata a Casa Italia da Gianmarco Tamberi il saluto in videochiamata con l'amico Eugenio Rossi. I due si sono allenati per lunghi periodi insieme. L'atleta del Salto in Alto sammarinese ha fatto i complimenti per il grandissimo risultato a "Gimbo" il quale ha ringraziato anche Andrea Benvenuti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: