Ginnaste sammarinesi in evidenza a Cervia

Ginnaste sammarinesi in evidenza a Cervia.

In gara a Cervia per la società Mya Gym sono scese in pedana Giulia Santi e Ludovica Vannoni. Nella categoria LD Junior del 1°anno, Giulia Santi è scesa in pedana con grinta e sicurezza, ottenendo una ottima 5° posizione nella classifica generale. Nella categoria LD Allieve del 1°anno, Ludovica Vannoni emozionata per la sua prima gara regionale Fgi, si è dovuta accontentare di un ottimo 2° posto nella classifica generale.

Domenica è andata in scena la 1a prova regionale del campionato individuale Silver Serie D categorie LA/LB/LC a Cervia. In pedana a rappresentare la società erano presenti Giorgia Mini, Sofia Ciavatta, Marta Macina, Arianna Chiaruzzi, Alice Zonzini, Martina Cesari, Borgagni Camilla, Anna Monti e Lucia Falcone; si sono espresse nell'esercizio al collettivo e a seguire in quello con successione fune e palla. Nella categoria serie D LA allieve la squadra formata da Giorgia Mini, Sofia Ciavatta, Marta Macina è salita sul secondo gradino del podio. A seguire la squadra formata da Arianna Chiaruzzi, Alice Zonzini e Martina Cesari al 4° posto pari merito su 15 formazioni in gara. Nella categoria serie D LA Junior/Senior Camilla Borgagni, Anna Monti e Lucia Falcone hanno concluso al 4° posto nella classifica generale.



Foto Gallery

I più letti della settimana: