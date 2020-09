Ginnastica: assegnati i titoli Nazionali

La Federazione Sammarinese Ginnastica ha aperto la stagione agonistica organizzando il Campionato Sammarinese di Ginnastica Ritmica, il primo appuntamento dopo mesi di inattività dovuto all’emergenza sanitaria. Finalmente le atlete delle due società sammarinesi “Ginnastica San Marino” e “Mya Gym” sono scese in pedana per eseguire i loro esercizi. Un’attenta giuria ha avuto modo di valutare le nuove composizioni utili per migliorare i risultati in vista delle future competizioni sportive. Le ginnaste hanno gareggiato per aggiudicarsi il titolo di campionesse sammarinesi nelle varie categorie. Si sono aggiudicate la vittoria e quindi il titolo di Campionesse Sammarinesi 2020:

CAT. SILVER Allieve A Vittoria Toscano GINNASTICA SAN MARINO

CAT. SILVER Allieve B Sofia Ciavatta MYA GYM

CAT. SILVER Allieve C Noa Delvecchio GINNASTICA SAN MARINO

CAT. SILVER Allieve D – E Giulia Beccari GINNASTICA SAN MARINO

CAT. SILVER Junior C – D Giulia Santi MYA GYM CAT.

CAT. GOLD Allieve Sara Ceccoli MYA GYM CAT.

CAT. GOLD Pre Junior Gioia Casali GINNASTICA SAN MARINO

CAT. GOLD Junior Matilde Tamagnini GINNASTICA SAN MARINO

CAT. GOLD Senior Lucia Castiglioni GINNASTICA SAN MARINO

Infine per la categoria Silver SERIE D, la squadra composta da Gaia Corbelli, Irene Di Rosa, Lucia Frisoni, Noemi Pelliccioni (Ginnastica San Marino).

Le esibizioni delle piccole atlete Alice Beccari e Julia Marini hanno concluso questa giornata di sano divertimento.