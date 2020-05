Ginnastica, Castiglioni: "Speriamo di fare gli Europei a Kiev"

Fabrizio Castiglioni

Questa settimana ha ripreso l'attività anche la Federazione Sammarinese Ginnastica. La ritmica si allena al Multieventi, sotto la direzione di Federica Protti, con le sue atlete di interesse nazionale: Lucia Castiglioni e Giulia Casali, della categoria senior, e Matilde Tamagnini, categoria junior. Le altre 11 atlete di interesse federale potranno tornare in palestra dall'11 giugno. Le ragazze dell'artistica invece si allenano a Galazzano, in una palestra dell'Accademia della Ginnastica San Marino. "Il programma internazionale doveva partire ad aprile, ma ancora non è stato annullato nulla, solo posticipato - spiega Fabrizio Castiglioni, presidente della Federazione - si spera di fare il Campionato Europeo a Kiev, che si dovrebbe fare a novembre o dicembre: la decisione della UEG si dovrebbe sapere entro il 31 maggio, nel caso potremmo andare con qualche atleta junior e una senior. La Federazione Italiana ha detto che dovrebbe riprendere anche il campionato di Serie C, dove le ragazze, dopo le due prove di febbraio, erano quarte. Se ci saranno le condizioni faremo anche la settima prova della San Marino Cup, che era prevista nel primo weekend di settembre".

Sentiamo Fabrizio Castiglioni, presidente Federazione Ginnastica