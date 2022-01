ELEZIONI FEDERALI Ginnastica: Fabrizio Castiglioni confermato presidente

L’assemblea della Federazione Sammarinese Ginnastica, riunitasi ieri sera, ha eletto il Consiglio Federale per il prossimo triennio 2022 - 2024. Alla guida della Federazione è stato confermato Fabrizio Castiglioni, nominato per acclamazione. Insieme a lui sono stati eletti nel consiglio Alessandro Ambrogiani, Irene Canini, Massimiliano Giovannini, Barbara Massari e Maria Rosa Zafferani. Le cariche saranno assegnate nel corso del primo Consiglio Federale. Nel corso della riunione sono state consegnate targhe di riconoscimento alle ginnaste Giulia Casali, Lucia Castiglioni, Monica Garbarino, Elettra Massini e Matilde Tamagnini che hanno rappresentato la Federazione in campo internazionale, al Direttore Tecnico Nani Londaridze e al Giudice Internazionale Federica Protti per la professionalità dimostrata in questi anni. L’assemblea ha ringraziato ì consiglieri uscenti Marco Cevoli e Alessandra Montanari.

