Ginnastica: Fabrizio Castiglioni e il Direttivo confermati per il prossimo quadriennio

L’assemblea della Federazione Sammarinese Ginnastica, riunitasi ieri sera, ha eletto il Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio 2025-2028. Alla guida della Federazione è stato confermato Fabrizio Castiglioni, nominato per acclamazione. Confermato per acclamazione il Direttivo uscente composto da: Irene Canini, Barbara Massari, Alessandro Ambrogiani, Maria Rosa Zafferani e Massimiliano Giovannini. Nel corso della riunione sono state consegnate targhe di riconoscimento alle ginnaste Gloria Ambrogiani, Eva Bombagioni, Gioia Casali, Emma Fratti, Annalisa Giovannini, Camilla Rossi, Matilde Tamagnini, Sara Ceccoli e Lucia Frisoni che hanno rappresentato la Federazione in campo internazionale.

