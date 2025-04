GINNASTICA Ginnastica, Federica Protti: "La permanenza in B premia i sacrifici delle ragazze"

Dopo una prima prova difficile, la squadra sammarinese ne ha disputata una seconda buona e una terza addirittura strepitosa meritandosi la permanenza in serie B. Sentiamo l'allenatrice federale Federica Protti:

"Abbiamo appena concluso il campionato di Serie B. Questo è un campionato molto difficile, al di là del livello, ma anche molto difficile perché sono solamente tre prove e in tre prove comunque ti giochi la permanenza o la discesa in C o la promozione in A. Abbiamo iniziato a fine marzo con la prima prova con un po' troppi errori ed eravamo arrivati in penultima posizione. La seconda prova poi siamo andate molto meglio e abbiamo guadagnato la quinta posizione. L'ultima prova, meglio di così, non poteva andare perché siamo riuscite a conquistare il podio e arrivare in seconda posizione. Siamo riuscite a guadagnarci la permanenza al campionato di Serie B anche per il prossimo anno".

Un premio al lavoro tuo e ai sacrifici delle ragazze:

"Sì, assolutamente. Infatti sono molto orgogliosa delle ragazze perché comunque sono ginnaste e atlete che però vanno a scuola regolarmente e si allenano il pomeriggio e arrivano direttamente da scuola. A volte mangiano in macchina per potersi allenare il pomeriggio. Sono state bravissime e soprattutto delle vere professioniste perché dopo una prima prova in salita sono riuscite a rimboccarsi le maniche, a continuare a lavorare e veramente a dare il meglio di loro stesse nell'ultima prova. La squadra partirà a inizio maggio per la Coppa del Mondo di Portimao. Quindi sarà la prima Coppa del Mondo che faranno le ragazze. Poi abbiamo i giochi dei piccoli stati che è un appuntamento molto importante per noi e per le nostre ragazze. Avremo il Mondiale Junior e il Mondiale Senior a settembre, la Coppa del Mondo di Milano e l'Europeo, quindi abbastanza ricca. Ci aspettano un sacco di appuntamenti".

