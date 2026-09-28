Ginnastica ritmica, 3 medaglie biancazzurre alla San Marino Cup

Un podio tutto azzurro e un altro con oro sudcoreano alla 13ª edizione della San Marino Cup, torneo internazionale di ginnastica ritmica. 240 le atleti al via, di cui 5 biancazzurre, per una rassegna che ha portato al Multieventi rappresentanti, oltre che delle già citate San Marino, Italia e Corea del Sud, di Austria, Cipro, Germania, Lituania, Slovenia, Svizzera e Ucraina.

3 le medaglie sammarinesi: a livello senior – per le nate entro il 2010 – Emma Fratti è argento nel nastro e bronzo nella palla, dove c'è anche il 5° posto di Camilla Rossi. In entrambe le prove si impone Margherita Fucci, oro nell'all around davanti a Carol Michelotti e Alice Taglietti. 6° posto complessivo per Fratti, Eva Bombagioni e Rossi invece sono 12ª e 13ª.

A livello junior, Sara Ceccoli è argento nel cerchio, dietro solo alla sudcoreana Woo Seunga. A un soffio dal podio nel nastro, dove è 4ª, Ceccoli è 6ª nella classifica all around. Dove l'oro è sempre sudcoreano e se lo aggiudica Lee Chaemin, davanti a Ludovica Ajello e Aurora Broni. 14° posto assoluto per l'altra sammarinese di categoria, Ludovica Vannoni.

"Siamo cresciuti, adesso ci siamo allargati in tutti i settori - dice Fabrizio Castiglioni, presidente della Federazione Sammarinese Ginnastica - abbiamo 5 giudici internazionali, tanti allenatori di prima fascia a livello italiano e tante atlete di ginnastica ritmica, in più, per quanto riguarda la ginnastica artistica, abbiamo trovato sammarinesi che si allenano fuori".







