Ginnastica ritmica: le Farfalle Azzurre 'volano' sul Titano

Sabato, al Multieventi Sport Domus di Serravalle, si svolge il 1° Torneo Gold di Primavera, organizzato dalla Società Sportiva Ginnastica San Marino, patrocinata dalla Federazione Sammarinese Ginnastica. Oltre alle atlete di casa, alcune delle società italiane più blasonate e le migliori atlete del panorama italiano e internazionale. Tra queste, in gara dalle 9,30 anche Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, individualiste della nazionale italiana. Pluricampionesse. Per la prima volta sul Titano, la Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani e la squadra Nazionale Italiana, le Farfalle Azzurre, medaglia di bronzo a Tokyo, in attesa di salire sulla pedana di Baku nella prossima tappa di Coppa del Mondo dal 22 aprile.