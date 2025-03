Ginnastica ritmica, quinto posto per San Marino a Forlì

La ginnastica ritmica sammarinese conquista punti pesanti, a Forlì, per la permanenza in Serie B. Alla Unieuro Arena, nella seconda prova del torneo, le ginnaste del Titano si sono piazzate quinte, migliorandosi di sei posizioni rispetto alla tappa di Chieti. Camilla Rossi al cerchio, Gioia Casali alla palla, Gaia Zurlo alle clavette ed Emma Fratti al nastro, con Eva Bombagioni e Sara Ceccoli come riserve: queste sono le atlete che hanno gareggiato, accompagnate dalle allenatrici Federica Protti, Erika Alimonti e con Lucia Castiglioni in veste di ufficiale di gara. Dopo una serie di esercizi senza perdite di attrezzo, le ginnaste hanno chiuso con un punteggio complessivo di 95.033, che frutta 21 punti nella classifica generale, basata sulla somma dei punti speciali. Domenica 13 aprile, al Palabandinelli di Osimo, le sammarinesi si giocheranno la permanenza in Serie B nell'ultima tappa del circuito.