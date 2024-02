GINNASTICA Ginnastica Ritmica: San Marino debutta in serie B con il terzo posto Storico debutto per la Ginnastica sammarinese, che parte con il podio a Chieti.

Ottimo debutto in serie B per la squadra di ginnastica ritmica di San Marino. Le portacolori del Titano erano impegnate nella prima tappa stagionale a Chieti dove hanno centranto il terzo posto. La squadra sammarinese ha totalizzato 108.200. Punteggio che è valso il terzo gradino del podio grazie a: Camilla Rossi (cerchio, 26.450), Gioia Casali (palla, 27.650) Gaia Zurlo (clavette 27.700), Emma Fratti (nastro 26.400). A completare la squadra biancoazzurra, guidata dai tecnici Federica Protti e Erika Alimonti, le riserve: Matilde Tamagnini, Eva Bombagioni e Sara Ceccoli. In gara un totale di 13 squadre, la tappa è stata vinta dalla Falciai Arezzo con 114.050 davanti alla Ginnastica Valmontone (113.400). La seconda prova del campionato di serie B è in programma per il 2-3 marzo a Forlì.

