Ginnastica: San Marino a Desio con Sofia Raffaeli

All’Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio grande occasione di crescita per la ginnastica ritmica sammarinese, che ha partecipato all'incontro amichevole a cinque nazioni con: Italia, Germania, Francia e Slovenia. Una prova generale per le atlete in vista dei prossimi Campioniati del Mondo che si svolgeranno a Rio dal 20 al 26 agosto. La delegazione sammarinese, guidata dal presidente Fabrizio Castiglioni, ha visto la partecipazione delle giudici internazionali Lucia Castiglioni e Federica Protti.

Tra le atlete che hanno partecipato a questo evento organizzato dalla Federazione Ginnastica Italiana anche la plurimedagliata Sofia Raffaeli (Fiamme Oro), insieme a Tara Dragas (Fiamme Oro), Giorgia Galli (San Giorgio 79 di Desio) e Viola Sella (Forza e Coraggio). Le Individualiste convocate sono state accompagnate dalle tecniche Elena Aliprandi, Bilyana Diakova, Spela Alenka Mohar e Daniela Vergani. Per la squadra, accompagnata dalle tecniche Valeria Carnali, Diana Lecchi e Mariela Pashalieva, hanno partecipato: Chiara Badii (Raffaello Motto), Laura Golfarelli (Eurogymnica), Alexandra Naclerio (Aeronautica Militare), Laura Paris (Aeronautica Militare), Giulia Segatori (Aeronautica Militare) e Sofia Sicignano (Raffaello Motto).











