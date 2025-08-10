Ginnastica: San Marino a Desio con Sofia Raffaeli
Anche le giudici del Titano presenti all'incontro all'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica.
All’Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio grande occasione di crescita per la ginnastica ritmica sammarinese, che ha partecipato all'incontro amichevole a cinque nazioni con: Italia, Germania, Francia e Slovenia. Una prova generale per le atlete in vista dei prossimi Campioniati del Mondo che si svolgeranno a Rio dal 20 al 26 agosto. La delegazione sammarinese, guidata dal presidente Fabrizio Castiglioni, ha visto la partecipazione delle giudici internazionali Lucia Castiglioni e Federica Protti.
Tra le atlete che hanno partecipato a questo evento organizzato dalla Federazione Ginnastica Italiana anche la plurimedagliata Sofia Raffaeli (Fiamme Oro), insieme a Tara Dragas (Fiamme Oro), Giorgia Galli (San Giorgio 79 di Desio) e Viola Sella (Forza e Coraggio). Le Individualiste convocate sono state accompagnate dalle tecniche Elena Aliprandi, Bilyana Diakova, Spela Alenka Mohar e Daniela Vergani. Per la squadra, accompagnata dalle tecniche Valeria Carnali, Diana Lecchi e Mariela Pashalieva, hanno partecipato: Chiara Badii (Raffaello Motto), Laura Golfarelli (Eurogymnica), Alexandra Naclerio (Aeronautica Militare), Laura Paris (Aeronautica Militare), Giulia Segatori (Aeronautica Militare) e Sofia Sicignano (Raffaello Motto).
