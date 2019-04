Giochi dei Piccoli Stati, bilancio e Premio Fair Play: il primo Consiglio Nazionale del 2019

il Consiglio Nazionale Cons

Cinquantacinque atleti qualificati, più 11 che ancora sono in corsa per raggiungere il minimo e far parte della delegazione che in 9 discipline sportive rappresenterà San Marino ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro. Sono solo alcuni dei numeri rivelati al Consiglio Nazionale del Cons riunito con un ordine del giorno particolarmente corposo. Numeri, quelli del bilancio consuntivo 2018, approvato all'unanimità, con 6.150.594,76 euro di entrate e 6.147.097,92 di uscite. L'avanzo di gestione invece è di 124.830,39 perché al netto di contribuzioni e costi di gestione il Cons è impegnato a reperire sponsorizzazioni e risorse da organismi internazionali per finanziare l'attività delle federazioni.

Federazioni che hanno ratificato all'unanimità i rispettivi bilanci, da quest'anno pubblici e consultabili. I vertici del Cons attendono il documento contabile della Federazione Rugby che ha appena insediato il nuovo consiglio. Luca Liberti sostituisce il dimissionario Manlio Molinari nella Commissione Tecnica, mentre non è stato ancora ufficializzato chi prenderà il posto di Andrea Benvenuti in scadenza il prossimo 30 giugno.

Fine giugno vuol dire anche Minsk. San Marino ci sarà con 5 atleti in gara in lotta, tiro a volo e tiro con l'arco. Commissionato uno studio per un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del Multieventi, oltre ad iniziative per ampliarne l'operatività. Il Presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi ha annunciato il conferimento di un riconoscimento al Cons in occasione del ventitreesimo Premio Internazionale Fair Play per la ricorrenza del sessantesimo anniversario, per il comportamento e per la storia sportiva oltre che per il messaggio alla popolazione circa la pratica sportiva. La cerimonia di consegna il 17 giugno al Salone d'Onore del Coni. Riferimento con raccomandazione di partecipazione alle riunioni di formazione del NADO in materia antidoping, In questa prima parte di 2019 il Cons ha avviato partnership con Tim San Marino e Tiss'You Care. Presentato Massimo Boccucci, nuovo responsabile della comunicazione.