Giochi dei piccoli Stati, Rebosio si qualifica nei 100 e 200 farfalla

Alessandro Rebosio ha ottenuto il tempo minimo per qualificarsi ai Giochi dei piccoli Stati di Andorra nei 100 e 200 metri a farfalla. Un risultato raggiunto all'International BAUAkademie ATUS Graz Trophy, in Austria, evento a cui Rebosio ha partecipato tra il 3 e il 6 aprile insieme ad altri tre nuotatori sammarinesi, Loris Bianchi, Giacomo Casadei e Metto Oppioli. I quattro sono stati seguito dal direttore tecnico Luca Corsetti, che commenta così le loro prestazioni: "Sono abbastanza soddisfatto di come abbiano nuotato a Graz. Sono riusciti a gareggiare tantissime volte, tra qualifiche e finali, mantenendo un ottimo livello di concentrazione e un discreto stato di forma. In quattro giorni sono scesi in vasca con una media di due gare al giorno e, in vista dei Giochi di Andorra, possiamo consideralo un buon test. Dobbiamo ancora perfezionare alcune impostazioni di gara e trovare la forma migliore; nei prossimi 40 giorni di allenamento ci concentreremo sugli elementi a cui abbiamo fatto attenzione durante questa competizione per poterli migliorare”.