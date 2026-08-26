Giochi del Mediterraneo, Alessandra Perilli allo shoot-off per la finale del trap

Alessandra Perilli si giocherà allo shoot-off l’accesso alla finale del trap femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La tiratrice sammarinese ha chiuso le qualificazioni con 113 piattelli, stesso punteggio di altre tre atlete in corsa per l’ultimo posto utile. Davanti a loro cinque atlete guidate dalla turca Safiye Temizdemir con 118 piattelli. Con la sammarinese vanno allo spareggio l’egiziana Maggy Ashmawy, la marocchina Yasmine Marirhi e la turca Rumeysa Pelin Kaya. Per la portacolori di San Marino sarà dunque decisivo lo spareggio per continuare la corsa verso le medaglie.

Dal nostro inviato Lorenzo Giardi







