Giochi del Mediterraneo, Forcellini: "A Tokyo 2020 scattò qualcosa, ora andiamo anche per vincere, in qualche disciplina"

A Taranto non solo per partecipare, ma anche per provare a prendersi qualche altra medaglia. Questa è l'intenzione della spedizione sammarinese che tra due settimane partirà per la Puglia, verso i Giochi del Mediterraneo. Nella storia della competizione, il Titano ha finora vinto 23 medaglie, sei delle quali all'ultima tornata, e l'idea è di provare ad arricchire il bottino.

La missione, idealmente, si è aperta ieri con l'udienza di fronte ai Capitani Reggenti: "Un'avventura che parte ancora una volta per il Comitato olimpico - commenta Christian Forcellini, presidente del Cons -. Quest'anno ci sono i Giochi del Mediterraneo a Taranto, quindi vicino a noi. Abbiamo una delegazione nutrita, una delegazione secondo me preparata, fatta di 29 atleti - saranno 16 donne e 13 maschi -. Noi dobbiamo essere consapevoli che tutti questi atleti si siano preparati al meglio, siano arrivati nelle migliori condizioni possibile per poter dare il massimo sui campi di gara. Poi lo sport a volte dà e a volte toglie, l'importante è dare il massimo per vedere che cosa si possa raggiungere con il miglior risultato possibile".

Quali sono gli obiettivi a livello sportivo e dove ci sono più ambizioni di podio?

"Come ho avuto modo di dire, secondo me dopo Tokyo è scattato qualcosa, una sorta di sliding doors. Noi dobbiamo essere consapevoli che non andiamo sempre solo per partecipare, ma andiamo anche per vincere, soprattutto in alcune discipline. Veniamo da Orano, ove abbiamo vinto sei medaglie in tre discipline diverse: tiro a volo, bocce e lotta. Quest'anno la lotta non c'è, perché non abbiamo più i fratelli Mularoni a difendere le medaglie vinte. Rimangono il tiro a volo e le bocce, che ovviamente daranno il massimo per difendere le medaglie che hanno portato a casa da Orano e chissà che lo sport non possa regalarci qualche sorpresa anche in altre discipline".







