Giochi del Mediterraneo, l'emozione dei portabandiera: "Un sogno e un orgoglio"

Una nomina inaspettata, un annuncio che li ha lasciati senza parole, ma pieni di orgoglio. Jacopo Frisoni e Valentina Venerucci, nominati portabandiera di San Marino per i Giochi del Mediterraneo, stentavano ancora a credere di essere stati scelti come alfieri del Titano alla fine dell'udienza con i Capitani reggenti: "È una cosa fantastica, che ripaga veramente tutto il lavoro che c'è dietro", ha commentato il boccista, a cui fa eco la ciclista, aggiungendo che si tratti di "una cosa bellissima. Non ce lo aspettavamo, però siamo orgogliosi e speriamo di onorare il nostro Paese. Non solo noi, ma ovviamente tutta la squadra, perché sarà un lavoro di squadra".

Frisoni, medagliato nella scorsa edizione, arriva da risultati importanti e parla così delle aspettative per Taranto: "Le ambizioni di podio ci sono sempre. Ci stiamo lavorando da tanto, ce la metteremo tutta". In crescita Venerucci, che quest'anno ha partecipato anche al Giro d'Italia Women, e parla di "aspettative alte" per se stessa "perché comunque il lavoro che c'è dietro, i sacrifici e l'impegno sono tanti. Però la cosa importante, a prescindere dal risultato della gara, sarà sapere di aver dato il massimo per se stessi, per la squadra e per San Marino. Quella penso che sia poi la soddisfazione più grande per il Paese e per se stessi".

Difficile per entrambi, però, predire come sarà sfilare con la bandiera nelle due cerimonie: "È veramente un sogno - commenta Frisoni -, quindi attualmente non riesco neanche a immaginarlo da quanto dovrebbe essere bello", stessa sensazione per Venerucci che non sa immaginarselo e dice, semplicemente, di voler "vedere e vivere il momento più che possiamo".







