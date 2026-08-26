Giochi del Mediterraneo, presente anche la giudice sammarinese di ginnastica ritmica Federica Protti

Nel servizio l'intervista dell'inviato Lorenzo Giardi a Federica Protti, giudice internazionale di gara ginnastica ritmica

Ai Giochi del Mediterraneo San Marino è presente anche con la giudice internazionale di gara Federica Protti, impegnata, nel suo ruolo, nel palazzetto dello sport di ginnastica ritmica di Taranto.

"Io sono giudice internazionale di ginnastica ritmica, appunto, dal 2017 e mi hanno chiamata come giudice neutrale per giudicare questi Giochi del Mediterraneo. Oggi c’è la prima giornata di gara e il nostro sport, diciamo, si compone di più pannelli, quindi la mattina c’è il sorteggio e durante il sorteggio poi si decide che cosa dovrò andare a giudicare".

Come ti sei avvicinata a questo, chiamiamolo lavoro, ma può essere anche una grande passione?

"Io facevo ginnastica ritmica, quindi sono passata da essere atleta a essere allenatrice, a essere giudice. Poi, nel 2017, la mia federazione mi ha dato l’opportunità di andare a fare questo importantissimo corso internazionale".



Come giudichi il livello di questi Giochi del Mediterraneo?

"Il livello è abbastanza alto. Partecipano delle ginnaste che sono state adesso al Mondiale di Francoforte".



Naturalmente sempre più giovanissime si avvicinano a questo sport, che è davvero molto bello da vedere, no?

"I corsi partono dai tre anni, a volte anche prima. Qua abbiamo il livello senior, quindi sono le più grandi".



Nel servizio l'intervista dell'inviato Lorenzo Giardi a Federica Protti, giudice internazionale di gara ginnastica ritmica







