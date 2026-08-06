GIOCHI DEL MEDITERRANEO Giochi del Mediterraneo, saranno Jacopo Frisoni e Valentina Venerucci i portabandiera. I 29 atleti ricevuti dalla Reggenza L'annuncio del presidente del Cons di fronte ai capi di Stato, che hanno consegnato la bandiera. Mina e Selva: "Vestire il biancazzurro è il riconoscimento di anni d'impegno"

Saranno Jacopo Frisoni e Valentina Venerucci i portabandiera di San Marino ai Giochi del Mediterraneo. Ecco l'annuncio tanto atteso dal gruppo di 29 atleti pronto a partire per Taranto, dato dal presidente del Cons, Christian Forcellini, in udienza di fronte ai Capitani reggenti. Il boccista, già campione del mondo, e la ciclista, ormai protagonista nelle principali corse a tappe, si spartiranno perciò l'onore di portare una bandiera che è stata consegnata loro proprio nell'occasione, insieme agli altri componenti della spedizione, guidata dalla capomissione Anna Lisa Ciavatta.

A loro, i Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno fatto gli auguri, ricordando come “indossare i colori biancazzurri ed essere chiamati a rappresentare la nostra Repubblica sul campo di gara sia un privilegio grande, ma soprattutto il meritato riconoscimento di anni di impegno, sacrificio quotidiano, di disciplina e passione incrollabile”.

A portare i colori sammarinesi, dal 21 agosto al 3 settembre, saranno 16 donne e 13 uomini, parte di una spedizione che condurrà in Puglia 55 persone in totale, con la voglia e l'intenzione di rientrare ancora una volta con delle medaglie al collo.

"Si parte per un'avventura fantastica che darà ancora una volta l'occasione e la possibilità di far ammirare la Repubblica di San Marino a livello internazionale e quindi nel mondo - commenta il segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri -. Io sono particolarmente orgoglioso anche perché avventure come queste nascono dopo tanta dedizione, tanta passione, tanto sacrificio e tanto lavoro. I miei più sentiti ringraziamenti al Comitato Olimpico Nazionale, a tutti gli atleti, la federazione, gli allenatori e a tutti coloro che contribuiscono a portare l'immagine della Repubblica di San Marino nel mondo".

E si va anche con l'idea di salire su qualche podio...

"Tokyo 2020 ha rappresentato il punto di svolta per noi e oggi abbiamo preso consapevolezza dei nostri valori, della nostra forza. Quindi credo che sia oramai entrato nelle corde dello sport sanmarinese quello di poter gareggiare anche ai massimi livelli. Lo faremo in determinate discipline anche in occasione di questi Giochi del Mediterraneo e di Taranto, ma lo faremo con passione e con dedizione in ogni disciplina a cui parteciperemo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: