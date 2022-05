Altre tre medaglie per San Marino agli Special Olympics Invitational Games di Malta, tutte arrivate nel nuoto e, in particolare, nei 25 dorso: oro per Omar Santini, argento per Elia Gasperoni e bronzo per Melissa Mancini. Esordio amaro invece nel calcio, coi biancazzurri sconfitti 3-0 dall'Ungheria.