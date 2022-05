SPECIAL OLYMPICS Giochi di Malta, San Marino fa oro, argento e bronzo nei 25 dorso Omar Santini vince davanti a Elia Gasperoni, podio anche per Melissa Mancini.

Altre tre medaglie per San Marino agli Special Olympics Invitational Games di Malta, tutte arrivate nel nuoto e, in particolare, nei 25 dorso: oro per Omar Santini, argento per Elia Gasperoni e bronzo per Melissa Mancini. Nel calcio invece i biancazzurri strappano l'1-1 a Malta White ma, complici i ko con Ungheria e Malta Red, mancano l'accesso alla fase finale.

