Giochi e divertimento sullo "Stradone"

Giochi e Sport Tradizionali 2024. Questo il titolo della manifestazione andata in scena sullo stradone di San Marino città e che ha come obiettivo quello di rievocare i giochi ancora in uso tra gli adulti, come braccio di ferro, tiro alla fune e salto misto. Una giornata di puro divertimento e che ha richiamato la presenza di diversi appassionati ma anche la curiosità di molti turisti. Ottimo il livello tecnico delle gare con Alessandro Guaitoli, che si è aggiudicato la rievocazione del Salto Misto “3° Memorial Pilade Casali”. L'atleta della Virtus Bologna ha vinto la gara, stabilendo il nuovo record con la misura di 5 metri e 40 centimetri. Il primato precedente apparteneva proprio a Pilade Casali che aveva salato 5 metri e 15 centimetri. In campo femminile, resiste il record di Lucia Casali, ottenuto lo scorso anno con la misura di 4 metri. La saltatrice sammarinese si è aggiudicata la gara a coppie, assieme a Federica Giovanardi dell' Atletica Brescia. Negli under 18, successo per Matias Francini con la misura di 4 metri e 40 mentre Simone Zoffoli, si è classificato al secondo posto con 4,00 metri. in campo femminile, vittoria per Sarah Gomes con 3,70 davanti a Sofia Palmieri con 3,40. Spettacolo e tanto divertimento nel tiro alla fune. I vicecampioni del mondo della Società Bellatores di Fermo hanno duellato con squadre miste e una rappresentativa della Polisportiva Tre penne. Il braccio di ferro ha tenuto banco per oltre 2 ore con le gare sia maschili che femminili. Al mattino a Santa Mustiola, la gara dei Cancioni vinta dalla triade formata da Riccardo Stefanelli, Francesco Pelliccioni e Antonio Gobbi mentre Roberto Bucci e Cristiano Urbinati si sono aggiudicati il “1° Memorial Gabriele Graziosi” gara a coppie di Biliardo a stecche, superando in finale Cristiano Bertuccioli e Cillis Canio.