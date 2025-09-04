Giochi e Sport tradizionali: presentata l'edizione 2025

La presentazione dell'evento

Domenica 7 settembre “Giochi e Sport Tradizionali edizione 2025”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Veterani Sportivi con l’apporto della Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese, ed ha la finalità principale di rievocare giochi ancora in uso tra gli adulti, promuovere la ludodiversità e valorizzare il ruolo di queste attività in linea con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale. Il programma prevede in mattinata, sede Piazzale Capicchioni di Santa Mustiola la gara di Biliardo torneo di doppio a seguire il torneo a squadre di Cancioni. Nel pomeriggio Giochi e Sport prosegue nel Piazzale Lo Stradone di San Marino Città con l'esibizione di trampolieri prevista per le ore 16 a seguire l'Arrampica Sportiva e infine il Salto Misto memorial Pilade Casali con la partecipazione di atleti internazionali in collaborazione con la Federazione Atletica Leggera sammarinese. Alle 19 la chiusura dell'edizione 2025 di Giochi e Sport con le premiazioni di tutte le discipline.

