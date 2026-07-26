GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI 2026 “Giochi e Sport Tradizionali”: una giornata all’insegna di sport, memoria e comunità “Giochi e Sport Tradizionali”, un evento che ha rappresentato molto più di un semplice appuntamento sportivo

I giochi tradizionali non sono soltanto competizioni o antiche discipline: sono un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione, custodiscono valori che, ancora oggi, si rivelano straordinariamente attuali: rispetto, lealtà, appartenenza e memoria collettiva. Lo sport, capace di unire le persone e abbattere le differenze, in questa occasione si è intrecciato con le tradizioni popolari e con il legame profondo al territorio, trasformando la giornata in un momento di socialità, inclusione e riscoperta delle radici comuni.

Tutto secondo copione con la mattinata in cui a Santa Mustiola si sono giocate le fasi finali del torneo di biliardo sportivo di doppio seguite dalla gara dei Cancioni Under 12 e dalla competizione assoluta dei Cancioni aperta a uomini e donne in categoria unica. Nel pomeriggio la manifestazione si è trasferita al San Marino Stadium dove hanno preso il via le prove del Salto Misto, “memorial Pilade Casali”, articolata nelle categorie Under 18 e Over 18, maschili e femminili: uno dei momenti più spettacolari e attesi dell’intera manifestazione. La partecipazione di bambini, giovani, adulti e famiglie ha reso l’evento un vero e proprio ponte tra passato e presente, dimostrando come le tradizioni possano continuare a vivere quando diventano patrimonio condiviso di tutta la comunità.

“Giochi e Sport Tradizionali” ha confermato ancora una volta che la memoria storica e culturale, quando si intreccia con lo sport, diventa occasione di crescita, di incontro e di meraviglia come sostenuto dal patrimonio culturale immateriale dell’Unesco La manifestazione è sostenuta dalla Segreteria di Stato per l'Industria e lo Sport, in collaborazione con la Segreteria di Stato per l'istruzione e la Cultura e la Giunta di Castello di San Marino Città, ed è promossa dall'Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi, con il contributo del CONS e delle Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese e Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Giochi e Sport Tradizionale da l'appuntamento a luglio 2027.

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