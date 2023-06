Giochi Europei, Cracovia si prepara ad una grande apertura

Da Baku a Minsk e adesso Cracovia. I Giochi Europei ripercorrono al contrario “la via della seta” e muovono da oriente a occidente. La terza edizione, quella polacca, è per San Marino la più complicata. Delegazione ristretta a 5 atleti e, colpo basso, niente Lotta tra le discipline ammesse che al cambio valuta vuol dire “No Myles no party”. In mattinata l'arrivo di Mathias Mongiusti, accompagnato dal coach Claudio Stefanelli uno che ha girato più di mezzo mondo nel nome del Tennis Tavolo. Cracovia, sole e caldo più o meno come a San Marino, sarà per due settimane il centro del mondo sportivo. In serata la delegazione biancazzurra si completa con l'arrivo del Presidente Gian Primo Giardi e del Segretario Generale Eros Bologna. I ragazzi del Padel si sono già allenati, i tiratori sono a Wroclaw e Mattias Mongiusti che esordirà venerdì ha tempo per godersi l'emozione di portare la bandiera alla cerimonia di apertura.

Nel servizio le interviste al Commissario Tecnico del Tennis Tavolo, Claudio Stefanelli, e al Portabandiera Mattias Mongiusti.