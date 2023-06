TIRO A VOLO Giochi Europei: da domani in pedana Alessandra Perilli e Gian Marco Berti

Si prepara a tornare sulla scena dei Giochi Europei in Polonia la delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Le attenzioni si spostano adesso su Wroclaw (Breslavia), sul fiume Oder nella Polonia occidentale, dove domani per il tiro a volo saranno impegnati i medagliati di Tokyo 2020 Gian Marco Berti e Alessandra Perilli. Al Wroclaw Shooting Center si comincia con i primi 75 piattelli nell'individuale maschile e femminile, quindi venerdì si ultimeranno le qualifiche con gli ultimi 50 piattelli, che porteranno nella stessa giornata alla fase finale per il podio. Sabato sarà la volta del Mixed Team con la coppia Berti-Perilli, già medaglia d'argento nella specialità alle ultime Olimpiadi.

