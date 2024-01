SCI Giochi Invernali, Beccari 37° in slalom speciale Il biancazzurro riscatta così l'uscita nella prova del gigante.

Lo sciatore sammarinese Mattia Beccari ha chiuso al 37° posto nella gara di slalom speciale delle Olimpiadi Giovanili Invernali di Gangwon, in Corea del Sud. Beccari è sceso in 57" 52 nella prima manche e in 1' 06" 06 nella seconda. Riscattata la delusione in slalom gigante, dove non era riuscito a concludere la prova.

