GIOCHI DEL MEDITERRANEO Giochi Mediterraneo: San Marino sogna la candidatura con l'Emilia-Romagna Il Presidente del Cons, Christian Forcellini, a San Marino Rtv: "È una suggestione, sarebbe bello. Cercheremo di farlo se ci sono le condizioni"

Giochi Mediterraneo: San Marino sogna la candidatura con l'Emilia-Romagna.

San Marino potrebbe pensare in futuro a una candidatura per ospitare i Giochi del Mediterraneo insieme all'Italia e, in particolare, all'Emilia-Romagna. Un'ipotesi ancora tutta da costruire, ma alla quale il presidente del Comitato olimpico nazionale sammarinese, Christian Forcellini, non chiude la porta. "È una suggestione. Vediamo. Sarebbe bello", ha detto in diretta al Tg Sport di San Marino Rtv.

Forcellini ha sottolineato come per un piccolo Stato una candidatura autonoma non sarebbe sostenibile, sia per gli impianti necessari che per la logistica e le infrastrutture ricettive per ospitare 4.500 persone per due settimana. "Se uno Stato piccolo come il nostro ai Giochi del Mediterraneo dovesse pensare a una candidatura, si deve inevitabilmente appoggiare a quello che è lo Stato confinante per dargli una mano", ha spiegato il presidente del Cons. Una necessità che, secondo Forcellini, riguarderebbe tutti i piccoli Paesi.

L'eventuale organizzazione dei Giochi potrebbe rappresentare per San Marino anche un'occasione per "riqualificare qualche impianto", fermo restando che a San Marino "qualche impianto di eccellenza ce l'abbiamo" ha osservato Forcellini.

Il presidente del Cons mantiene comunque l'ipotesi sul piano delle possibilità future: "Mai dire mai nello sport e quindi noi crediamo che dobbiamo cercare di capire e percorrere tutte le strade possibili. Cercheremo di farlo se ci sono le condizioni".

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