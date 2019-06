Giochi: nel salto in alto Matteo Mosconi sfiora il bronzo

Nella giornata della staffetta oro nella 4x100, c'erano anche gli impegni nella finale dei 200 per Francesco Molinari e Davide Balducci. Per la prima volta due sammarinesi qualificati nella finale. Molinari chiude la sua gara al quarto posto, alle spalle cipriota Stavros Avgoustinou, bronzo per 17 centesimi su Molinari. Per Davide Balducci, sesto tempo finale con 22”55. La staffetta 4x400 chiude i Giochi con un quinto posto con 3:21.25. Vince Monaco, davanti Cipro e Islanda. In gara per i Titani: Francesco Molinari, Alessandro Gasperoni, Elia Genghini e Andrea Ercolani Volta. L'ultima giornata di gare era stata aperta dal salto in alto uomini con Matteo Mosconi, che va tanto così, da un bronzo che finisce al collo del lussemburghese Gaspar. Mosconi salta 2,06 al secondo tentativo, la stessa misura dell'avversario, che supera l'asticella al primo. I due non vanno oltre i 2,09 che vale l'argento. Il bronzo è di Gaspar.